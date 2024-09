Moutier accepte le Concordat

Moutier dit à nouveau « oui » à son transfert dans le Jura. Les citoyens prévôtois ont accepté ce dimanche le Concordat à 56,2% (1'567 suffrages contre 1'221, avec 45 bulletins blancs et 5 nuls). La participation s’est établie 62,9%.

Le document règle les modalités de transfert de la ville et ses 7'200 habitants dans le canton du Jura au 1er janvier 2026. Même si le texte est surtout considéré comme technique et formel, un faible taux de participation ou un « non » auraient amené des questionnements aux autorités autonomistes de Moutier. Le 28 mars 2021, les citoyens de Moutier avaient accepté de rejoindre le canton du Jura par 2'114 voix contre 1'740.

Les résultats des cantons du Jura et de Berne sont encore attendus ce dimanche après-midi. Si l’un ou l’autre devait refuser le texte, Moutier resterait bernoise. En cas de « oui » des populations jurassiennes et bernoises, l’Assemblée fédérale devra encore se prononcer en 2025 sur la modification du territoire des deux cantons. /gtr