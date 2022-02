L’Etat jurassien doit devenir un employeur plus attractif. C’est le propos tenu ce mercredi par la ministre jurassienne des finances. Rosalie Beuret Siess a défendu la motion déposée par le député vert-libéral de Delémont Alain Beuret et nommée « L’Etat jurassien : un employeur attractif et innovant ». Le texte a été largement accepté par le Parlement cantonal mercredi par 36 voix contre 15. Seule l’UDC s’y est opposée. /mmi