Dans le fossé pour éviter la collision

Pour éviter un autre véhicule, sa voiture a terminé sa route dans le fossé. Lundi vers 9h10, les polices cantonale et municipale de Porrentruy ont été mobilisé sur un accident de la circulation entre Courgenay et le chef-lieu ajoulot. Une personne, qui effectuait un demi-tour sur une place d’évitement, n’a pas accordé la priorité à une voiture circulant normalement en direction de Porrentruy. Le second automobiliste a alors effectué une manœuvre pour éviter la collision. Sa voiture a fini sa course dans le fossé. La police cantonale précise que le véhicule s’est retrouvé sur le toit.

L’ambulance a été appelé pour prendre en charge un blessé léger. La circulation a été perturbée pendant environ 2h. /ncp-comm