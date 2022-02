Vers une taxe de stationnement sur les parkings d’entreprises ?

Et si le Jura imitait le Tessin pour limiter le trafic pendulaire ? C’est l’idée du député Alain Beuret qui a récemment déposé une motion au Parlement jurassien. Dans ce texte, il propose d’introduire une taxe de stationnement sur les sites d’entreprises qui sont proches d’une gare bien desservie, dans le but d’inciter les travailleurs à utiliser le train plutôt que leur voiture. L’élu vert’libéral rappelle qu’il existe une ligne ferroviaire, parallèle à l’A16, mais qui est encore largement sous-utilisée, selon lui, notamment par les travailleurs frontaliers.

Dans sa motion, Alain Beuret ne donne pas de détails sur le montant de cette taxe mais il prévoit que le produit de celle-ci soit destiné au développement de la mobilité douce et intelligente, comme les taxis sur appel pour parcourir le « dernier kilomètre » entre l’arrêt et le domicile. Les travailleurs qui ne disposent pas d’une bonne desserte en transports publics, et qui vivent dans le Jura, seraient partiellement exemptés.





L’exemple du Tessin

Cette idée n’est pas entièrement nouvelle, puisque le Tessin l’envisage depuis 2015. S’en était suivie une longue bataille devant le peuple, puis jusqu’au Tribunal fédéral qui a finalement écarté tous les recours. La justice a estimé que cette taxe n’entraine pas d’inégalité de traitement entre les communes puisqu’elle n’est perçue que dans les zones les plus touchées par le trafic, sans autre objectif politique. La taxe entrera finalement en vigueur cette année dans le canton, pour un montant fixé à 3 francs 50 par jour pour les employés d’entreprises. /vja