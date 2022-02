Record de nuitées en 2021 dans le Jura

Le tourisme jurassien a enregistré un nouveau record du nombre de nuitées avec un total de 410'383 en 2021. L’Office fédéral de la statistique a livré jeudi les chiffres pour l’hôtellerie. En termes de pourcentage, la hausse s’élève à 22% par rapport à 2020, année largement marquée par le Covid. Par rapport au précédent record de 2018, le pourcentage se monte à 11%.

Le tourisme jurassien peut dire merci à la pandémie pour 2021. Selon le communiqué de presse de Jura Tourisme, les restrictions de voyages à l’étranger ont incité les Suisses à séjourner dans le pays, alors que le tourisme d’affaires s’est réduit et que les voyageurs étrangers se sont faits rares. Les prestataires touristiques de la région ont pu miser sur les grands espaces naturels et la mobilité douce pour séduire les vacanciers. Dans le détail, les nuitées dans les chambres d’hôtes et les appartements de vacances ont connu une croissance de près de 30%. Malgré la météo maussade, la catégorie camping a enregistré des chiffres stables.

Quant à l’année 2022, Jura tourisme s’attend à un effet de balancier. À l’heure actuelle, les Suisses semblent privilégier les destinations plus lointaines. L’association mise toutefois sur le titre reçu l’automne dernier de meilleure destination du pays pour les appartements de vacances décerné par le Swiss Holiday Home Award pour attirer du monde. /comm-ncp