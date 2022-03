Reprise de la géothermie : Haute-Sorne réagit

Haute-Sorne veut assurer que les garanties concernant le projet de géothermie profonde soient « rigoureusement » respectées. Les autorités communales ont réagi mardi à l’annonce, fin janvier, par le canton de la poursuite du projet à Glovelier.

Elles précisent avoir pris connaissance de cette décision par les médias, en même temps que la population.

Les autorités communales assurent qu’elles « feront en sorte que l’ensemble de ce qui est exigé en termes de garanties, de sécurité et de protection des personnes et des biens soit rigoureusement respecté ». Elles précisent aussi, être « divisées sur la faisabilité et la fiabilité d’une telle infrastructure ». Cependant, « elles devront rester un partenaire déterminé dans le suivi du projet dès sa phase expérimentale » ainsi que lors des différentes étapes et toute la durée de son exploitation, si le projet se réalise.

Haute-Sorne sera aussi « attentive et exigeante à une représentation équilibrée dans la création de l’organe de suivi et de surveillance ». La commune souhaite « vivement que les opposants y soient aussi représentés ».

Enfin, « le Conseil communal veillera à ce que l’ensemble des parties concernées accentue et améliore la communication à la population ». /comm-lbe