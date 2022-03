Un exercice 2021 réjouissant pour Tornos

Asie et Etats-Unis visés

Selon les prévisions du marché fourni par Tornos lundi, de grandes incertitudes persistent. Mais avec une conclusion des chiffres 2021 positive, le groupe entame avec confiance le nouvel exercice. Toutefois, l'évaluation des répercussions de la pénurie de matières premières à l'échelon mondial sur les prix d'achat et, partant, sur la marge Ebit, demeure difficile, selon le communiqué. Malgré cela, le groupe estime être très bien positionné grâce notamment à une diversification géographique et des activités. Le directeur financier Stéphane Pittet a déclaré vouloir renforcer la présence du groupe en Asie et sur le continent américain. Malgré les incertitudes, l'utilisation des capacités de production est élevée. Selon le directeur général Michael Hauser, toutes les usines sont bien occupées, celle de Taïwan étant même surchargée. Cependant, face à la hausse des prix des matières premières, d'inévitables répercussions des coûts sont à prévoir sur les clients, a ajouté le dirigeant.

La direction du fabricant de machines-outils ne fournit pas de perspective chiffrée pour 2022. L'investissement d'environ 6 millions de francs dans la recherche et le développement a porté ses fruits, selon Tornos. Et le carnet de commandes fourni par une base de clientèle plus large devrait permettre au groupe de conserver des chiffres positifs. Les actionnaires recevront une rémunération de 0,25 franc par action par le biais d'une réduction du capital-actions. /ATS-oza