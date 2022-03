La sortie du jour nous emmène en direction du Jura, au départ de Berne et plus précisément de Corcelles. On a retrouvé Gilles Berdat, grand marcheur de Courcelon, dans le décor unique du Gore Virat, cette gorge qui porte le promeneur jusqu'au Raimeux. La balade jurassienne (un mercredi sur deux à 7h40 dans La Matinale sur RFJ) retrouve donc Gilles Berdat sous un soleil hivernal… /mmi