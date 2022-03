Grosse mobilisation pour une sortie de route en Ajoie

Une voiture a terminé sa course à quelques centimètres d’un arbre entre Fahy et Courtedoux, à hauteur de Chevenez. Samedi soir vers 21h, le véhicule, qui circulait en direction de Courtedoux, est sorti de route après une courbe, selon les agents de police présents sur place. L’automobile s’est ensuite immobilisée une centaine de mètres plus loin en lisière de forêt. Trois véhicules de police, une ambulance ainsi que le groupe de désincarcération du Centre de renfort de Porrentruy sont intervenus. Les deux occupants ont été légèrement blessés. /ncp