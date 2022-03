MOBIJU à l’honneur sur la nouvelle photo du Gouvernement jurassien

De gauche à droite : Jean-Baptiste Maître (chancelier d'Etat), Rosalie Beuret Siess (Département des finances), Jacques Gerber (Département de l'économie et de la santé, vice-président du Gouvernement), David Eray (Département de l'environnement, président du Gouvernement), Nathalie Barthoulot (Département de l'Intérieur) et Martial Courtet (Département de la formation, de la culture et des sports). (Photo : Géraud Siegenthaler/RCJU).