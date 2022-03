Déjà un incendie de forêt à St-Ursanne

Un feu s’est propagé à une forêt de St-Ursanne. La police cantonale indique lundi soir qu’un foyer laissé sans surveillance le matin dans un pâturage s’est étendu à une quarantaine de mètres en contrebas. Le tapis de feuilles a été carbonisé sur une surface d’environ 700 mètres carrés. La police précise que c’est un couple de la cité médiévale qui a constaté la fumée et alarmé le SIS Clos-du-Doubs. Le sinistre a été rapidement circonscrit grâce à huit pompiers et un véhicule tonne-pompe. Une patrouille de gendarmerie est aussi intervenue sur les lieux et a procédé au constat d’usage. /comm-lbe