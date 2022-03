Les accidents en hausse dans le Jura

Il y a eu davantage d’accidents sur les routes jurassiennes l’année passée. La police cantonale a présenté ce jeudi la statistique routière 2021. La hausse des accidents s’élève à 19% et elle concerne majoritairement des voitures. En 2021, 374 accidents ont été relevés contre 314 en 2020. L’inattention reste l’une des causes principales, alors que les motifs liés à l’alcool sont en baisse. Par rapport à l’année précédente, on compte 27 accidents supplémentaires en raison de vitesses inadaptées. Les accidents sur l’autoroute A16 enregistrent une augmentation de 57%, passant de 26 cas en 2020 à 41 en 2021. Une part importante concerne des tamponnements dans les tunnels sur cette autoroute. Les accidents sur la route ont fait un mort, 44 blessés graves et 11 blessés légers en 2021. La police cantonale indique encore dans son communiqué que le nombre de véhicules immatriculés dans le canton a atteint 67'917 unités, avec plus de 1'100 nouvelles immatriculations. /comm-fwo