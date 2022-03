Porrentruy lance les prêts citoyens pour financer des énergies durables

La municipalité de Porrentruy lance à son tour les « prêts citoyens » pour financer des centrales photovoltaïques. Le principe est simple : c’est le citoyen qui finance une installation photovoltaïque à la place de la ville en lui prêtant une somme d’argent sur 25 ans. En contrepartie, il bénéficie d’un taux d’intérêt de 2,25%. Le premier appel est lancé par la municipalité pour la Maison de l’Enfance à Porrentruy qui devrait être prochainement recouverte de panneaux solaires pour un coût de 160'000 francs. Cet argent, ce sont donc les citoyens et les entreprises de Porrentruy qui sont appelés à le prêter.





« Les gens aiment voir concrètement dans quoi ils investissent »

Mettez par exemple 5'000 francs avec un taux de rendement de 2,25% pour un contrat de 25 ans. Au bout de cette durée, vous aurez récupéré vos 5'000 francs + 1462,5 francs d’intérêts. Et il s’agit là d’argent « propre » puisqu’il aura financé une énergie renouvelable. « C’est en effet un investissement renouvelable, qui est local. Les gens aiment voir concrètement dans quoi ils investissent. Un fonds de placement dans une banque, ça peut être renouvelable mais on ne sait jamais trop où va précisément cet argent. Alors qu’en investissant dans une installation photovoltaïque de la municipalité de Porrentruy, on peut aller contempler son placement », souligne Robin Joliat de la société SACEN qui a mis en place le contrat.







Une vingtaine de projets financés à Delémont

Le modèle fonctionne déjà depuis une dizaine d’années à Delémont où une vingtaine de projets ont déjà pu être financés via ces prêts citoyens. Ce qui a encouragé Porrentruy à lui emboîter le pas. « On voit que les gens sont prêts à être acteurs dans la transition énergétique, à donner de l’argent pour financer des énergies renouvelables. Ils savent qu’ils peuvent avoir un rendement sans risque sur un investissement local dans une période où l’on se questionne beaucoup sur l’énergie. On se dit donc qu’à Porrentruy on n’est certainement pas moins malins et on va se donner les moyens de le faire », confie la conseillère municipale en charge de l’énergie Chantal Gerber. Si le financement participatif sur la Maison de l’Enfance fonctionne, la municipalité voit plus loin. D’autres installations solaires pourraient voir le jour sur le foyer Les Planchettes, les vestiaires de la piscine voire même sur des bâtiments privés ou industriels. /comm-jpi