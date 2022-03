Les satellites de JURASSICA à nouveau ouverts

Les satellites du JURASSICA seront ouverts dès le 1er avril. Recherches de fossiles, traces de dinosaures et expériences interactives sont au programme jusqu'à fin octobre. Dans son communiqué, JURASSICA propose plusieurs activités à découvrir avec notamment les Fouilles du Banné, un sentier didactique parsemé d’explications sur la paléontologie et la géologie jurassienne au cœur de la forêt de Courtedoux ou encore la Dinotec. Les curieux pourront même découvrir les marais de Damphreux, « une zone humide semi-naturelle qui permet d'observer des quantités de plantes et d'animaux, en particulier les oiseaux ». Plus d’informations sont à retrouver sur le site de Jurassica. /comm-fwo