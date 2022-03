Vers une zone de rencontre à l’essai en vieille ville de Delémont

Delémont se penche sur l’aménagement d’une zone de rencontre dans sa vieille ville. Le projet dévoilé mardi par les autorités communales sera à l’essai durant une année sur l’ensemble du périmètre du centre historique. Il s’agira dans un premier temps d’évaluer son fonctionnement et de préciser les mesures définitives appelées à être mises en place par la suite. Cette zone de rencontre, qui a été préavisée favorablement par le canton du Jura, sera déposée publiquement ce jeudi, pour trente jours.

Dans un premier temps, les aménagements se limiteront à l’installation d’éléments mobiliers – comme ceux que l’on trouve à l’Avenue de la Gare – de bancs et de bacs à fleurs. Une refonte des espaces publics avec une arborisation complémentaire doit être réalisée dans un deuxième temps, notamment à la rue du 23-Juin. Quant aux grands travaux de réaménagement de la Place Roland-Béguelin et d’une partie de la rue de l’Hôpital, ils sont prévus dès l’an prochain. Mais il faudra pour cela obtenir les autorisations nécessaires et le feu vert des autorités compétentes pour le financement.

Selon la ville, la zone de rencontre est un bon compromis entre les différents milieux concernés. L'accès en voiture aux commerces, aux services et aux logements sera toujours garanti, tout en offrant une bonne cohabitation entre les usagers, un confort et une sécurité accrus pour les piétons et les cyclistes, puis une amélioration du cadre et de la qualité de vie. /comm-rch