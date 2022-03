25 automobilistes sanctionnés pour des dépassements via la bande d’arrêt d’urgence

La police cantonale jurassienne a mené une action pour sanctionner les automobilistes qui dépassent via la bande d’arrêt d’urgence. Elle a effectué un contrôle mardi en fin d’après-midi à la jonction Glovelier/Boécourt de l’A16, sur la chaussée France. Cela a permis d’interpeller 25 conducteurs de voitures, selon un communiqué transmis mercredi. La police avait constaté qu’avec les ralentissements et les bouchons à l’entrée des tunnels de l’autoroute, notamment du Mont-Russelin, certains tentent de gagner du temps en dépassant les colonnes de véhicules arrêtés sur l’autoroute en utilisant la bande d’arrêt d’urgence. Cette manière de circuler est « dangereuse et de ce fait interdite ».

La police cantonale jurassienne précise que ces comportements à risques sont vecteurs d’accidents de la circulation, comme elle en a d’ailleurs été témoin mardi. Un automobiliste qui effectuait une manœuvre de dépassement par la droite, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence, a percuté un autre véhicule qui le précédait alors que celui-ci s’engageait correctement sur la voie de sortie. Aucun blessé n’est à déplorer. Le fautif fera l’objet d’une dénonciation.

La police cantonale jurassienne rappelle qu’il est interdit de devancer par la droite, sauf en cas de circulation en files parallèles, sur les tronçons à une seule voie servant à la présélection, sur les voies d’accélération des entrées et de décélération des sorties. Les bandes d’arrêt d’urgence ne peuvent donc être utilisées qu’en cas de nécessité absolue. De plus, il est strictement interdit de franchir une ligne de sécurité, une double ligne de sécurité ou encore une surface hachurée. /comm-emu