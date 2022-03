Le Jura entend défendre son casino

Le canton du Jura a besoin de son casino. Dans une question orale devant le Parlement, le député démocrate-chrétien François Monin s’est inquiété mercredi du renouvellement de la concession B octroyée à l’établissement de Courrendlin. Jusqu’en avril, le Conseil fédéral va décider du nombre et du type de concessions et de la procédure d’attribution. Il va ensuite faire un appel pour le dépôt des candidatures, avant de consulter les cantons et d’octroyer les concessions fin 2023. Face à la concurrence, notamment du côté de Soleure, il existe un risque que le Jura perde sa concession et les emplois qui vont avec, tout comme les soutiens directs qu’il apporte à la culture, au sport, au tourisme, ainsi qu’aux institutions visant des buts sociaux. Le ministre de l’économie Jacques Gerber a assuré que le Gouvernement se montre proactif dans ce dossier et qu’il a écrit au Conseil fédéral pour lui rappeler l’importance pour le canton du Jura d’avoir un casino. /emu