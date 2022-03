Le Parlement en bref

Fait une déclaration et observé une minute de silence en marque de soutien à l’Ukraine.

Elu les PDC Lionel Maître et Bernard Varin comme membre et remplaçant de la commission de la justice

Elu l’UDC Laurence Studer comme remplaçante de la commission de la santé et des affaires sociales

Refusé par 30 voix, contre 28 et 1 abstention la motion du député PLR Yann Rufer intitulée « Récusation des député-e-s : pour le respect du vote populaire du 15 mai 2011 ».

Refusé par 36 voix, contre 15 et 6 abstentions la motion du député PDC Serge Beuret, intitulée « Article 138 : révision de la Constitution jurassienne ».

Accepté par 40 voix, contre 17 et 1 abstention la motion du député vert Roberto Segalla, intitulée « Voyages de représentation et de services en train plutôt qu’en avion ».

Accepté à l’unanimité la résolution interpartis, intitulée « Soutien et solidarité à l’égard de l’Ukraine ».

Accepté, sous forme de postulat, par 34 voix, contre 24 et 1 abstention la motion du député PS Pierre-André Comte, intitulée « Elaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre toutes les fraudes et abus de tous genres ».