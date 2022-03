Le Parlement jurassien solidaire avec le peuple ukrainien

Le Parlement jurassien fait un geste à destination du peuple ukrainien. Une résolution interpartis a été acceptée à l'unanimité mercredi. Dans ce texte porté par le socialiste Pierre-André Comte, le législatif assure d’une part l’Ukraine de sa pleine solidarité et se joint au Gouvernement dans son action. Il condamne aussi la violation du droit international commise par la Russie et dénonce le non-respect des principes et des valeurs d’autodétermination des peuples et saluent les voix pacifistes, qualifiées de « courageuses », qui s’élèvent en Russie et en Biélorussie pour s’opposer à cette guerre.

D’autre part, le Parlement jurassien demande au Conseil fédéral d’accentuer son engagement diplomatique pour aboutir à un cessez-le-feu et de mettre en œuvre « avec fermeté » les sanctions prises par l’Union européenne. Il souhaite aussi que la Confédération assure les conditions cadres qui permettent aux cantons d’apporter une aide « suffisante et digne » aux réfugiés qui arrivent en Suisse et de leur fournir des moyens financiers extraordinaires pour y parvenir. /emu