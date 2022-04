Un concours photo pour le plus beau jardin

Immortaliser son jardin sous son plus beau profil. L’Office de l’environnement jurassien organise un concours photo ouvert à l’ensemble de la population dans le cadre de la troisième saison de « Jardins Vivants ». Depuis 2020, ce programme soutient la promotion de la biodiversité en zone bâtie. Il entend encourager les personnes qui veulent agir pour plus de durabilité, par exemple en plantant une haie de végétaux indigènes et des arbres fruitiers, en semant de la prairie fleurie, en installant des hôtels à insectes et des nichoirs à oiseaux ou en construisant une mare. Un guide a été publié en avril 2020 pour proposer des fiches pratiques pour gérer son jardin sans pesticides et favoriser la nature, avec également des vidéos explicatives de Tom le Jardinier. Le concours est doté de 1'000 francs de prix en bons d’achat de l’Association du Commerce Jurassien. Les clichés peuvent être transmis jusqu’à fin octobre. Les photos primées seront utilisées ces prochaines années pour illustrer les bonnes pratiques dans les jardins jurassiens. Retrouvez les conditions de participation ici. /comm-emu