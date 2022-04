Une exposition qui a du mordant au JURASSICA Museum

À cause des idées reçues par rapport à des mythes, des légendes, notre éducation ou notre enfance, Gaël Comment pense que les visiteurs changeront peut-être d’avis sur le loup. En exposant des faits avérés et scientifiques, « on essaie d’être juste et de montrer les choses telles qu’elles sont », ajoute le responsable de la diffusion du savoir.

L’exposition, traduite en allemand et en anglais, est découpée en deux parties : la première est consacrée au loup et la seconde, au meilleur ami de l’homme. Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur ces deux animaux, à la fois en lisant mais aussi de manière ludique et interactive. Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’un endroit leur a été réservé : « c’est quelque chose qu’on essaie toujours de développer ici, un coin pour les enfants où ils peuvent lire un livre, écouter un conte, regarder des extraits de films », précise Gaël Comment.