La balade jurassienne au pied du chêne millénaire de Châtillon

Il a traversé les siècles mais se dresse toujours avec autorité sur les hauteurs de Châtillon. Le chêne millénaire de Châtillon fait la fierté des habitants du village vadais. Cet arbre figure au patrimoine naturel jurassien. D’une envergure exceptionnelle, le chêne des Bosses se déploie sur les hauteurs du village. Cet arbre est présenté comme le plus grand et le plus vieux chêne pédonculé d’Europe. Il figure même dans le livre des records. Michel Leoni s’est rendu sur place avec Pierre-Alain Seuret, président de la bourgeoisie de Châtillon. Entretien à écouter ci-dessous. /mle