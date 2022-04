Collision sans gravité entre une moto et une voiture

Un accident de la circulation a impliqué une moto et une voiture lundi vers 17h45 entre La Caquerelle et Boécourt. Un motocycliste a perdu la maîtrise de sa machine dans une courbe à droite. Sa moto a glissé sur la chaussée, avant de s'encastrer contre un véhicule qui circulait normalement en sens inverse. Aucun blessé n'est à déplorer, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Le service des infrastructures ainsi que le garage de service sont venus sur place, alors que trois patrouilles de gendarmerie sont intervenues pour le constat et la sécurisation des lieux. Le trafic entre La Caquerelle et Boécourt a été légèrement perturbé durant environ 1h30. /comm-emu