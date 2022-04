Autoriser la vente d’alcool dans les stations-services

La vente de boissons alcoolisées devrait être également autorisée dans les stations-services du canton du Jura. Le député UDC Yves Gigon vient de déposer une motion au Parlement jurassien. Le texte demande au Gouvernement de proposer une modification de la loi sur les auberges pour supprimer l’interdiction qui prévaut actuellement. Celle-ci n’est pendante que dans les cantons de Genève, Neuchâtel et du Jura, selon des données de l’Office fédéral de la santé publique. Selon Yves Gigon, cela créer une forme d’inégalité de traitement pour des résultats qu’il estime modestes en matière de prévention puisqu’il est possible de se procurer de l’alcool dans d’autres lieux. La législation actuelle prévoit une dérogation lorsque la station-service est le seul point de vente au détail de la localité. La vente est alors possible entre 6h et 19h. /emu