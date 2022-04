Trop de nouveaux chauffages à mazout ou à gaz voient encore le jour dans le Jura

« Stop à l’installation de nouveaux chauffages à mazout ou à gaz dans les bâtiments d’habitation », c’est l’intitulé d’une motion que vient de déposer le député écologiste du Bémont Ivan Godat au Parlement jurassien. Le groupe Vert-es et CS-POP constate qu’il y a encore trop de nouveaux chauffages à mazout ou à gaz qui voient le jour à travers le canton. Le texte demande ainsi au Gouvernement de modifier les bases légales afin d’interdire l’installation de systèmes de production de chaleur à énergie fossile dans les bâtiments d’habitation, pour autant que le surcoût de la variante renouvelable ne dépasse pas 5% de la durée de vie de l’installation.

Ivan Godat avance que la loi sur l’énergie révisée en 2016 et son ordonnance d’application préservent la possibilité d’installer des systèmes de production de chaleur qui fonctionnent aux énergies fossiles dans de trop nombreux cas. Selon les chiffres de la motion, sur les 589 installations remplacées dans le Jura entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, 82 nouveaux chauffages à mazout ou à gaz ont été mis en service. Cette variante est ainsi choisie dans 14% des cas et cela pour une durée de vie de 20 à 30 ans. L’élu des Verts souligne que ce chiffre reste beaucoup trop élevé au vu des enjeux climatiques. Quand on sait que les chauffages à énergie fossile représentent près de 60% des systèmes de production de chaleur dans le canton du Jura, il faudrait entre 50 et 100 ans pour les voir disparaitre de nos maisons au rythme actuel de renouvellement.

Ivan Godat tient à souligner que les solutions renouvelables permettent des économies financières substantielles, si ce n’est pas le cas à l’achat ça l’est sur la durée de vie de l’installation. /emu