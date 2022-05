Un motard a été accidenté samedi matin sur l’A16. La police cantonale jurassienne précise qu’il circulait sur l’autoroute vers 6h en direction de Delémont. Il a freiné peu avant la limitation de vitesse signalée à 100 km/h avant la galerie de Develier et a glissé sur la chaussée humide. Le conducteur a été légèrement blessé. La moto a terminé sa course à l’entrée de la galerie et a été prise en charge par un dépanneur. /comm-lbe