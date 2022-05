Collision entre deux motos à Epauvillers

Un accident de la circulation est survenu samedi en fin d’après-midi sur le tronçon entre Epauvillers et Soubey. Un motard s’est déporté sur la voie opposée dans une courbe à droite et il a heurté un autre conducteur de moto qui circulait correctement en sens inverse. La police indique que l’une des personnes impliquées a terminé sa course sur la bande herbeuse. L’autre s’est immobilisé sur le bord de la chaussée. Une ambulance a été demandée pour prendre en charge un des motards qui a été légèrement blessé. Les dégâts sont peu importants. La circulation a été perturbée durant environ 1h30. /comm-alr