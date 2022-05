Un meilleur accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite

Recensement, contrôle et financement

La députée PS de Porrentruy souhaitait premièrement un recensement visible pour le public des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un point refusé par le législatif par 26 voix contre 24 et 9 abstentions. Pour le Gouvernement jurassien, le recensement existant est suffisant.

La motion demandait deuxièmement le contrôle de la conformité des accès via la police des constructions, une compétence communale. Un travail trop conséquent, selon le Gouvernement et refusé par 27 voix contre 25 et 7 abstentions par le Parlement.

Enfin, Lisa Raval souhaitait inscrire une somme à la planification financière pour concrétiser l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Le Parlement a accepté ce dernier point par 58 voix et une abstention. Le Gouvernement, « sensible à la problématique », prendra les mesures nécessaires sur ce dernier point, a expliqué le ministre David Eray. /mmi