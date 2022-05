La balade jurassienne aux Lavoirs

Une paisible étendue d’eau remplie de poissons, une forêt dense à proximité et des chants d’oiseaux : c’est le cadre que propose l’Etang des Lavoirs, à cheval entre Bassecourt et Boécourt. Cette étendue d’eau d’environ un hectare recense entre 3 et 4 tonnes de carpes. D’autres espèces de poissons y nagent aussi, notamment des brochets. Plusieurs pêcheurs y prennent rendez-vous quotidiennement, alors que les promeneurs aiment s’y ressourcer. Michel Leoni s’y est baladé avec Stéphane Froidevaux et Jean-Claude Jungo, deux membres de la société de pêche locale qui accueille samedi la première manche du championnat jurassien. /mle