Un automobiliste pincé à 93 km/h dans le 50 à Delémont

Les radars jurassiens ont enregistré quelques gros excès de vitesse en avril. Un véhicule a été flashé à 93 km/h dans le 50 en ville de Delémont, un autre à 112 km/h dans le 80 entre Vendlincourt et Alle, tandis qu’un automobiliste a été pincé à 143 km/h dans le 100 entre Boncourt et Bure. La police jurassienne a publié lundi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois passé.

Plus de 5'600 véhicules ont été contrôlés par les radars mobiles. Près de 500 conducteurs ont été sanctionnés par une amende, 47 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public et 20 se sont fait retirer le permis. Le radar semi-stationnaire a lui flashé près de 67'000 véhicules. Plus de 1'000 ont été amendés, alors que 15 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public et que 3 n’ont plus de permis.

Par ailleurs, 14 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet d’alcool, alors que 6 étaient sous l’effet de stupéfiants. /comm-emu