Un crédit accepté pour deux cimetières à Haute-Sorne

Le Conseil général de Haute-Sorne a accepté lundi soir un crédit destiné à deux cimetières de la commune fusionnée. Il s’agit d’augmenter les capacités pour accueillir des urnes cinéraires. Une enveloppe de 110'000 a ainsi été adoptée à cet effet lundi soir par 31 voix, sans opposition. Le projet comprend la réalisation d’un nouveau columbarium à l’ancien cimetière de Bassecourt et d’un aménagement pour la dépose d’urnes cinéraires dans des espaces indépendants au cimetière de Glovelier. Les travaux devraient avoir lieu dans la seconde moitié de l’année pour le premier village et au début de l’an prochain pour le second. Le projet permettrait de créer 90 places à Bassecourt et 42 à Glovelier. Pour le conseiller communal en charge du dossier, Frédéric Juillerat, il était devenu nécessaire d’augmenter les capacités d’accueil pour les défunts qui ont souhaité que leur corps soit incinéré :