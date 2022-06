La balade jurassienne à Vendlincourt

C’est un lieu qui regorge de surprises… la forêt qui se trouve près de Vendlincourt est réputée pour ses nombreux types d’arbres. L’un d’eux, un pin à trois fourches, est répertorié dans plusieurs livres à l’échelle nationale. Il mesure plus de 30 mètres de haut et sa circonférence est conséquente également. Il se trouve au milieu d’une forêt lumineuse avec de nombreux sentiers et chemins qui permettent de s’y promener tranquillement. La balade jurassienne s’y est rendue avec Valérie Grosjean-Cerf qui s’est beaucoup documentée sur les forêts jurassiennes et qui y proposent différentes sorties. /mle