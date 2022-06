Pour ses 125 ans, le Marché-Concours s'offre un livre

C'est une sorte d'autobiographie illustrée : une centaine de pages, des photos d'hier et d'aujourd'hui, qui retracent l'histoire du Marché-Concours. La manifestation franc-montagnarde s'offre un livre pour son 125e anniversaire. L'ouvrage s'intitule « 1897-2022, 125 ans de passion », et revient sur les origines de l'événement, à la fin du XIXe siècle, mais aussi sur les moments forts de la manifestation. La construction de la halle cantine, en 1904, est illustrée, tout comme les premières expositions de chevaux. Des photographies en noir et blanc, d'autres bien plus récentes, montrent les quadrilles et les cortèges. Un chapitre entier est consacré aux artistes qui ont dessiné des affiches pour le Marché-Concours, afin de témoigner du lien qui unit la manifestation à la vie culturelle.

Le livre a été écrit par Jean-Pierre Beuret, qui a notamment été président du Marché-Concours pendant 17 ans (jusqu'en 2003). Ce passionné, qui dit « porter le Marché-Concours dans son ADN », n'a pas compté les heures d'écriture et de recherches pour mener à bien ce projet de livre. Il a passé plusieurs mois à retracer les origines de la manifestation, et a fouillé de nombreuses archives pour retrouver des photos... dont certains trésors.