Appel à témoin après un accident entre une voiture et une moto

Un accident de la circulation a impliqué un automobiliste et un motard lundi vers 16h45 aux Genevez. Il s’est produit au niveau de l'intersection de la route de Saignelégier et de la route des Vacheries des Genevez. Une voiture de tourisme de type break, de couleur grise, n’a pas respecté la priorité, alors qu'une moto circulait sur la route principale en direction des Reussilles. Malgré un freinage énergique, le motard a touché l'arrière gauche du véhicule et a chuté. Le véhicule impliqué a continué sa route en direction de la sortie du village des Genevez, sans prêter attention au motard. Toute personne qui a été témoin de l’accident ou qui dispose d'informations utiles est invitée à contacter la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. /comm-emu