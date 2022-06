La balade jurassienne à La Côte-à-Bépierre

On prend de la hauteur ce mercredi, tout en restant dans la capitale jurassienne. C’est sur les hauteurs de Delémont que nous emmène la balade jurassienne, à plus de 800m d’altitude, au point de vue de La Côte-à-Bépierre et sur sa crête. Le point de vue est à couper le souffle, du roc de Courroux aux éoliennes de St-Brais, la nature sauvage et le calme omniprésent. Et notre guide du jour c’est Yannick Barthe, photographe delémontain de 40 ans. On le retrouve au départ de la balade d’une petite heure… /mmi