Flashé à 140 km/h au lieu de 80 en Ajoie

Un automobiliste pincé à 140 km/h dans le 80 entre Courgenay et Porrentruy, un autre à 87 km/h à la place de 50 au Noirmont, encore un autre à 151 km/h dans un tronçon limité à 100 sur l’autoroute entre Bassecourt et Delémont : la police cantonale jurassienne a dévoilé ce lundi les chiffres de mai concernant la circulation routière sur le réseau cantonal.

Plus de 86'000 véhicules ont au total été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires. Près de 3'500 automobilistes ont été sanctionnés par une amende d’ordre. Ils sont 25 à s’être fait retirer le permis de conduire, et une soixantaine à faire l’objet d’un rapport au Ministère public. Durant le mois de mai, 14 personnes ont été dénoncées pour conduite en état d’ébriété, et une pour conduite sous l’effet de stupéfiants. /comm-tbe