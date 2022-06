Delémont affiche un déficit structurel à résorber

« L’appréciation est donc forcément partagée. Il faut être transparent et honnête envers la population, il y a des réflexions à mener pour éliminer ce déficit structurel », ne cache pas le maire de Delémont Damien Chappuis. Le résultat reste néanmoins meilleur que les 1,7 million de francs de déficit prévus au budget. La municipalité n'a d'ailleurs pas complètement dissous la réserve contrairement à ce qui était initialement envisagé. Au rang des belles surprises, l’imposition des personnes morales débouche sur un joli bonus de 1,6 million de francs par rapport à ce qui était prévu au budget. Mais impossible de prédire si cette tendance sera pérenne. « Point d’interrogation. Est-ce que certaines entreprises devront fermer en raison des séquelles du Covid ? D’autres vont-elles émerger et profiter de la crise pour innover ? On est dans l’expectative donc on reste prudent par rapport aux chiffres que l’on prendra en considération dans nos budgets futurs », relève Damien Chappuis.





« Aucun levier écarté » pour réduire le déficit

Les réflexions porteront surtout sur les solutions possibles pour se serrer la ceinture en réduisant certaines charges afin de retrouver l'équilibre l'année prochaine. « L’objectif est clair, retrouver l’équilibre en 2023. Mais avant de donner des pistes, une réflexion doit être effectuée dans les services pour voir si des économies peuvent être faites, regarder les prestations que l’on offre à la population, les investissements et fixer des priorités ». Investissements, charges, imposition, « tous les leviers sont possibles », reconnaît le maire de Delémont alors que l’exécutif a déjà lancé les réflexions ce mardi lors de sa séance plénière. Les comptes 2021 seront soumis au Conseil de Ville de Delémont le lundi 27 juin. /comm-jpi