Pas de retour en arrière concernant la centralisation des séances de conciliation

La centralisation des séances de conciliation liées aux permis de construire s’invite au Parlement jurassien. Ces réunions se déroulent depuis le début de la pandémie à Delémont, au Service de développement territorial, et plus dans les communes concernées. Le député UDC Yves Gigon a posé mercredi matin une question orale concernant ce changement dénoncé récemment sur RFJ par le maire des Breuleux, Renaud Baume. Yves Gigon a estimé qu’une telle centralisation n’allait pas dans le sens d’une administration de proximité. L’élu de Courgenay a ainsi souhaité savoir si le Gouvernement entendait revenir en arrière.

Le ministre de l’environnement lui a répondu par la négative. David Eray a expliqué qu’il y avait de plus en plus de permis déposés et de procédures liés à ceux-ci. Il a rappelé que le Parlement avait demandé au Gouvernement de réduire la masse salariale. « Il est impossible à l’Etat d’augmenter les effectifs pour satisfaire des besoins qui ne sont pas si grands que cela », a indiqué le ministre à la tribune. Ce dernier a ajouté que les séances de conciliation nécessaires en présence des autorités communales n’étaient pas si nombreuses.