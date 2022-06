Un 23 Juin sous le signe du transfert de Moutier pour le MAJ

Pierre-André Comte n’oublie pas non plus la commune de Belprahon dont les autorités estiment que le sort n’est pas réglé et qui souhaitent un nouveau vote. Le MAJ estime ainsi « avoir le devoir de réfléchir à tout ce qui peut être possible afin d’aider Belprahon » sans s’immiscer dans les affaires internes de la commune. Pour Pierre-André Comte, pas question de rester insensible au sort de Belprahon :