Le Slow Up revient après deux ans d’absence

La mobilité douce sera à l’honneur ce dimanche dans le Jura. Le Slow Up se tiendra dans la Vallée de Delémont et revient après deux ans d’absence en raison de la pandémie de coronavirus. Le responsable communication du Slow Up Jura, Cédric Cerf, était l’invité de La Matinale ce vendredi pour nous présenter cette édition :