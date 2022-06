Une structure professionnelle pour le Plan climat jurassien

L’administration cantonale jurassienne doit se doter d’une section Climat. C’est ce que souhaite la députée des Verts Céline Robert-Charrue Linder. L’élue de Delémont a déposé récemment une motion en ce sens au Parlement jurassien. Pour la députée écologiste, il est nécessaire de créer une structure professionnelle au sein de l’Etat dans la perspective du futur Plan climat qui est actuellement à l’étude.

Pour Céline Robert-Charrue Linder, la section Climat serait en charge de l’établissement et de la mise à jour continue du Plan Climat, du mode de financement, de la priorisation des moyens à mettre en œuvre ou encore de la coordination à l’interne et entre le canton et les communes. Elle estime qu’une telle structure serait d’autant plus utile si le Plan Climat est ancré dans la loi comme le demande une autre motion du député PDC Bernard Studer sur laquelle le plénum doit également se pencher. Céline Robert-Charrue Linder rappelle également que la Confédération s’est dotée d’une Section de politique climatique au sein de l’Office fédéral de l’environnement. Elle cite aussi le cas du canton de Fribourg qui dispose d’une section dédiée à la question climatique. Céline Robert-Charrue Linder affirme, enfin, qu’une telle structure transversale s’inscrirait dans la droite ligne du projet « Repenser l’Etat » qui se base sur la recherche de synergies et d’éventuels regroupements à l’interne. /fco