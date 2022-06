La Balade jurassienne sur deux roues au bord du Doubs

On enfile un casque et on enfourche un vélo électrique pour partir découvrir les bords du Doubs sans trop se fatiguer et en toute sécurité. Notre guide pour la Balade jurassienne de ce mercredi c’est Hubert Montavon, 62 ans et habitant de Bassecourt, cycliste aguerri et guide à la Maison du tourisme à St-Ursanne. Il nous emmène pédaler sur les chemins de terre ou de béton en pleine nature, en direction de Soubey.