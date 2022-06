La réorganisation des offices de poursuites est sous toit

Le canton du Jura peut dorénavant mener à bien la réorganisation des offices de poursuites et faillites. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi, en deuxième lecture, la révision de la loi par 44 oui contre 11 non et 3 abstentions. Le texte prévoit une centralisation à Porrentruy avec la mise en place de permanences d’une journée par semaine minimum dans les autres chefs-lieux de districts. Une seule divergence restait à trancher. Le Gouvernement et la commission demandait qu’un bilan sur la nécessité de maintenir des permanences soit réalisé deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau système. Le plénum a suivi cette option par 48 oui contre 8 non et 2 abstentions. /fco