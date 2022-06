La réorganisation des pompiers jurassiens toujours en cours

Le projet visant à revoir la défense incendie du canton du Jura se poursuit. La ministre en charge du dossier, Rosalie Beuret Siess, a répondu mercredi au Parlement à une interpellation du député suppléant PCSI, Vincent Eggenschwiler. Selon elle, la réorganisation des sapeurs-pompiers a pris du retard à cause de la pandémie. Le Gouvernement jurassien a pris connaissance lors d’une séance en mai des variantes proposées par le groupe de travail qui réunit tous les acteurs concernés. Ce dernier doit désormais transmettre un rapport final à l’exécutif. La ministre a précisé que le dossier ne devrait pas être clôturé avant la fin de l’année. Alors que la presse régionale a récemment fait état de tensions entre l’ECA Jura et les pompiers, Rosalie Beuret Siess a démenti ces affirmations. Elle a assuré que les relations étaient « sereines et apaisées ». /alr