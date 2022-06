Vers une nouvelle loi sur l’hôtellerie et la restauration

Le canton du Jura devrait moderniser la loi sur l’hôtellerie et la restauration. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 38 voix contre 16 et 4 abstentions une motion d’Alain Schweingruber. Le texte de l’élu radical soulignait que la législation en vigueur actuellement n’a que peu changé depuis l’entrée en souveraineté en 1979. Le Gouvernement appelait à soutenir la motion et estime qu’une révision partielle se justifie. Il entend mener une réflexion notamment sur la possibilité de revenir sur le principe qu’une personne ne peut exploiter qu’un seul établissement ou encore sur une éventuelle hausse des types d’établissements non soumis à autorisation. /fco