Guillaume Lachat : « L’année 2022 ne marquera pas un nouveau record des nuitées touristiques dans le Jura »

Le mois de juillet rime bien sûr avec vacances et tourisme dans la région. A quoi doit s’attendre le tourisme jurassien pour cet été 2022 ? Guillaume Lachat, directeur de Jura tourisme, était l’invité de La Matinale. Les envies d’évasions lointaines après la pandémie de coronavirus et la fermeture des frontières se fait sentir au niveau régional. « Peut-être qu’en dernière minute avec une météo favorable on aura de nouveau beaucoup de public sur cet été », espère toutefois Guillaume Lachat. « On compte beaucoup sur les Suisses alémaniques » cet été, ajoute-t-il. En termes d’activités, le directeur de Jura tourisme constate un « grand boom du vélo électrique ». En revanche, « pour la première fois on aura peut-être une baisse de nuitées dans les chambres d’hôtes et appartements de vacances ». /mmi