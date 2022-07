Accident à Sceut

Une collision s’est produite dimanche matin au croisement pour rejoindre la route de la Roche depuis Sceut. Un automobiliste qui circulait, vers 11h30, depuis le hameau n’a pas accordé la priorité à un autre véhicule roulant en direction de St-Brais. Malgré une tentative d’évitement de la part de ce second usager de la route, l’accident n’a pas pu être évité. Le premier véhicule s’est immobilisé sur la chaussée alors que le deuxième a terminé sa course une cinquantaine de mètres plus loin, dans l’accotement de la chaussée. La police souligne qu’il n’a pas été nécessaire de faire appel aux secours sanitaires malgré quelques contusions superficielles. Les deux voitures impliquées ont toutefois dû être dépannées, car elles n’étaient plus en état de circuler.

La circulation a été perturbée sur le tronçon pendant environ 40 minutes. Les forces de l’ordre ont procédé au constat d’usage. /comm-alr