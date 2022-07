Commission d’accueil de Moutier : délégation prévôtoise élue

La composition de la Commission spéciale mixte pour l’accueil de Moutier dans le canton du Jura est désormais entièrement connue. Le Conseil de ville prévôtois a procédé lundi soir à l’élection de sept de ses membres pour rejoindre au sein de cet organe les sept députés du Parlement jurassien qui ont été désignés le 22 juin dernier. Marina Zuber (PSA), Cédric Erard (PSA/ directeur de « Moutier, ville jurassienne »), Roland Piquerez (PDC), Enzo Dell’Anna (RPJ), Clément Piquerez (Le Rauraque/ex-animateur du Groupe Bélier), Julien Berthold (PCSI) et Léonard Paget (Les Verts) formeront la délégation de Moutier. Pierre Coullery (PSA), Bastien Eschmann (PDC), Chantal Mérillat (RPJ) et Toni Carabotti (Le Rauraque) ont été élus remplaçants.

Ces conseillers de ville prévôtois siègeront donc aux côtés des députés jurassiens Philippe Rottet (UDC/président), Samuel Rohrbach (PDC), Bernard Studer (PDC), Leïla Hanini (PS), Christophe Schaffter (CS-POP), Vincent Wermeille (PCSI) et Pierre Parietti (PLR). La vice-présidence de la Commission reviendra à un représentant de Moutier. La désignation aura lieu ultérieurement. Pour rappel, l’organe aura pour mission d’examiner les accords intercantonaux, et notamment le concordat négocié entre les Gouvernements jurassien et bernois. Il se penchera aussi sur les modifications constitutionnelles liées au transfert de la cité prévôtoise.

Parmi la délégation de Moutier figure la socialiste autonome Marina Zuber, qui est aussi députée au Grand Conseil bernois. Une cumulation de casquettes assez particulière :