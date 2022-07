Les arnaques aux faux policiers en hausse dans le Jura

Se faire passer pour un vrai policier et exiger une importante somme d'argent. Selon les polices cantonales romandes, ce type d'arnaque a bondi ces plusieurs semaines.

Daniel Affolter affirme que le Jura fait également face à une augmentation du nombre d'arnaques aux faux policiers. Le responsable de la prévention et de la communication de la police cantonale jurassienne déclare "avoir reçu plusieurs dizaines d'appels ces dernières semaines".

Les victimes sont de plus de plus nombreuses à tomber dans le piège des escrocs, qui agissent principalement par téléphone. Généralement, ces derniers visent les personnes vulnérables et peu à l'aise avec la technologie, telles que les personnes âgées.



Il appelle à la prudence et recommande de contacter les services de police pour tout comportement ou appel suspect . \comm-eli