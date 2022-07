Deux accidents sur les routes ajoulotes

Deux personnes ont été blessées sur les routes d’Ajoie vendredi. Tout d’abord à Boncourt vers midi, une automobiliste circulait dans le village, sur la rue de la Brasserie, lorsqu’elle a heurté frontalement un véhicule correctement stationné sur le bord de la chaussée. La police cantonale jurassienne explique dans un communiqué que la conductrice a été blessée et que des hydrocarbures ont coulé sur la route suite à ce choc. Elle a été prise en charge par le service ambulancier de l'hôpital du Jura. Le SIS Basse-Allaine, avec 4 hommes et 1 véhicule ont procédé au traitement de la fuite d'hydrocarbures.

Plus grave entre Porrentruy et Coeuve, un accident a eu lieu peu après « Les Vergers d’Ajoie » vers 14h20, indique la police cantonale. Un motocycliste a voulu dépasser un car postal et s’est donc déporté sur la voie opposée. Le pilote a alors heurté l’avant gauche d’un véhicule qui arrivait correctement en sens inverse. La police précise que suite à la violence du choc, le motard ainsi que son engin ont été projetés sur le bord droit de la chaussée par rapport à son sens de marche. Grièvement blessé, le motocycliste a été pris en charge par les ambulanciers, et transporté à Bâle par la Rega. Choqués, les occupant du véhicule automobile ont aussi reçu des soins. Le tronçon a été fermé durant deux heures et demi pour les besoins du constat, une déviation a été mise en place. /comm-lbe